Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230911 - 1047 Frankfurt: Polizei Frankfurt nimmt Stellung zur Vorwurfslage

Frankfurt (ots)

(hol) Das Polizeipräsidium Frankfurt am Main reagiert auf die am Donnerstag in einer Pressemeldung eines linken Solidaritätsbündnisses erhobenen Vorwürfe und weist diese entschieden zurück.

Nach bisheriger Überprüfung aller dem Sachverhalt zu entnehmenden Anhaltspunkte, Auswertung aller zur Verfügung stehender interner Recherchemöglichkeiten und unter Einbindung des Hessischen Polizeipräsidiums für Technik (HPT) ist festzuhalten, dass im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main keine Erkenntnisse über Datenabfragen zu der in der Presseinformation genannten Personalie vorliegen.

Nach einer ersten Abfrage aller Dienststellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main, kann derzeit keine einzige der vorgebrachten Kontrollsituationen nachvollzogen werden.

