POL-CE: Celle - Mit 1,75 Promille unterwegs - Führerschein weg

Celle (ots) - Celle - Am 18.07.2023, gegen 23:08 Uhr, wurde durch einen Zeugen Flammen und Qualm aus einer Wohnung in der Denickestraße gemeldet. Laut eigener Aussage habe der 62-jährige Geschädigte im Bett gelegen, als plötzlich sein neben dem Fernseher stehender Ventilator in Flammen aufgegangen war, obwohl dieser ausgeschaltet gewesen sei. Daraufhin soll der Geschädigte das Fenster geöffnet und den Ventilator auf ...

