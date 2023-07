POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall auf der B214 mit mehreren Verletzten

Celle (ots) - Nienhagen - Am 16.07.2023 wurde durch einen Zeugen in den frühen Morgenstunden der Brand eines Stapels mit Baumstämmen in einem Waldgebiet im Schafstallweg gemeldet. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Nienhagen war mit zwei Löschfahrzeugen und insgesamt 13 Feuerwehrleuten vor Ort und war rund zweieinhalb Stunden in dem Einsatz gebunden. Bei dem ...

mehr