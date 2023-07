Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand von mehreren Baumstämmen in Nienhagen - Zeugen gesucht

Celle (ots)

Nienhagen - Am 16.07.2023 wurde durch einen Zeugen in den frühen Morgenstunden der Brand eines Stapels mit Baumstämmen in einem Waldgebiet im Schafstallweg gemeldet. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Nienhagen war mit zwei Löschfahrzeugen und insgesamt 13 Feuerwehrleuten vor Ort und war rund zweieinhalb Stunden in dem Einsatz gebunden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Die Ursache des Brandes ist bisher unklar. Die Polizei Celle hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise geben kann, wird darum gebeten, sich bei der Polizei Celle unter 05141 / 277-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell