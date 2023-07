Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in Celle - Klein Hehlen

Celle (ots)

Celle - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (13.07.2023) wurde im Bereich der Beckstraße eine Person regungslos auf dem Gehweg vorgefunden. Der Mann im Alter von 51 Jahren reagierte erst nach mehrfacher Ansprache durch die Polizeibeamten und klagte über starke Schmerzen im Schulterbereich, daher wurde ein Rettungswagen hinzugerufen. Während der Wartezeit wurde der Mann plötzlich immer aggressiver, stand auf und griff eine Beamtin mit erhobenen Armen an und beleidigte diese dabei. Bei der Fixierung des Beschuldigten verletzte sich ein Beamter. In diesem Zusammenhang wurde bei dem Beschuldigten starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen, zu dem er einen Atemalkoholtest ablehnte. Durch die Staatsanwaltschaft Celle wurde daraufhin eine Blutentnahme angeordnet. Im Anschluss wurde er aufgrund seiner Alkoholisierung kurzfristig in Gewahrsam genommen. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte der Beschuldigte ab.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

