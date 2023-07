Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizeieinsatz in Ahnsbeck vom 04.07.2023 (Update zur Meldung vom 04.07.2023, 16:06 Uhr)

Celle (ots)

(Ahnsbeck) - Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen am 04.07.2023, welche sich auf das Stadtgebiet Celle und den Landkreis Celle erstreckt haben, kam es bei einem Durchsuchungsobjekt in Ahnsbeck zum Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK).

Hier wurden im Vorfeld umfangreiche Ermittlungen geführt, welche letztlich die Ausstellung eines Durchsuchungsbeschlusses durch das Amtsgericht Celle zur Folge hatte.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden alle Beschuldigten überprüft, so dass in diesem konkreten Fall auf Seiten der Polizei entschieden wurde, dass ein schlagartiges Eindringen des SEK in das Objekt notwendig ist. Dies ist auch dadurch begründet, dass bei Durchsuchungen im Deliktsbereich von Verstößen mit Betäubungsmitteln regelmäßig durch die Beschuldigten versucht wird, Beweismittel zu vernichten bzw. beiseite zu schaffen.

Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung trat der Hund in kurzer Distanz vor den Einsatzkräften auf den Flur. Zur Abwehr des erkennbar unmittelbar bevorstehenden Angriffs durch den Hund, wurde dieser durch einen Schusswaffeneinsatz abgewehrt. In der Folge verstarb der Hund an seinen Verletzungen.

Bei der Durchsuchungsmaßnahme in dem Objekt in Ahnsbeck wurden keine Beweismittel beschlagnahmt.

Bezogen auf alle Durchsuchungsobjekte wurden umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt.

