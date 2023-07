POL-CE: Eigentümer eines Fahrrads gesucht

Südheide/Unterlüß (ots) - Bereits am Mittwoch wurde einem 75 jähren Unterlüßer an der Haustür die Reinigung seiner Pflasterung angeboten. Die ca. 35 qm große Fläche war in kurzer Zeit gereinigt. Die vermeintliche Reinigungskraft wollte nun einen Betrag von 4000 Euro von den Herren. Da er das Geld nicht im Haus hatte wurde vereinbart, dass die Bezahlung am Folgetag, gegen 11.00 Uhr, erfolgen soll. Ein aufmerksamer ...

mehr