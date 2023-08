POL-AC: Erreichbarkeit der Polizei Aachen gestört

Aachen (ots) - Unbekannte haben am Wochenende an verschiedenen hochpreisigen Fahrzeugen Front-Scheinwerfer ausgebaut und gestohlen. An einigen Autos wurden zusätzlich Kotflügel beschädigt und Reifen zerstochen. Insgesamt waren 8 Fahrzeuge auf dem Außengelände betroffen. Es entstand ein Schaden von fast 80.000 Euro. Aufgefallen ist der Diebstahl am Samstagmorgen (26.8.2023) kurz vor 8.30 Uhr. Aktuell gibt es keine ...

mehr