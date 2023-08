Polizei Aachen

POL-AC: Diebstahl aus Autohaus - Scheinwerfer gestohlen

Aachen (ots)

Unbekannte haben am Wochenende an verschiedenen hochpreisigen Fahrzeugen Front-Scheinwerfer ausgebaut und gestohlen. An einigen Autos wurden zusätzlich Kotflügel beschädigt und Reifen zerstochen. Insgesamt waren 8 Fahrzeuge auf dem Außengelände betroffen. Es entstand ein Schaden von fast 80.000 Euro.

Aufgefallen ist der Diebstahl am Samstagmorgen (26.8.2023) kurz vor 8.30 Uhr. Aktuell gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0241 9577 33201 (außerhalb der Geschäftszeiten unter 0241 9577 34210) oder per Mail an kk32.aachen@polizei.nrw.de zu melden. (sk)

