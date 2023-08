Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Bielefeld - Tatverdächtiger auch in Aachen unterwegs

Aachen/ Bielefeld (ots)

Kriminalbeamte der Polizei Bielefeld suchen einen Mann, der zwischen Samstag, 28.08.2021, und Donnerstag, 16.09.2021, Geld mit einer gestohlenen Bankkarte in einer Bielefelder Filiale abhob und mehrere Einkäufe in Aachen vornahm. Ein 93-jähriger Bielefelder erstattete Anzeige, da ihm sein Portemonnaie gestohlen worden war und bereits Abhebungen und Einkäufe mit seiner Bankkarte getätigt worden waren. Der Senior hatte sich zur Tatzeit überwiegend im Stadtteil Ummeln aufgehalten. Der Täter hatte mittlerweile in einer Bankfiliale an der Hauptstraße zwischen der Mackebenstraße und der Straße Am Wittenbrink Bargeld abgehoben. Des Weiteren bezahlte er mit der Karte Waren in verschiedenen Aachener Geschäften. Darunter waren Filialen an der Joseph-von-Görres-Straße und der Friedrich-Ebert-Allee. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 zu wenden. Ein Bild des tatverdächtigen Mannes kann unter folgendem Link eingesehen und rechtefrei genutzt werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5588425

