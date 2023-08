Polizei Aachen

POL-AC: Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz von Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei Aachen: Festnahme im Fall der seit 2016 vermissten Dorota G. aus Süsterseel

Aachen/Heinsberg (ots)

Im Fall der seit 2016 vermissten Dorota G. aus Süsterseel wurde am Dienstag (22.08.2023) ein Tatverdächtiger verhaftet. Über den aktuellen Stand der Ermittlungen informieren Oberstaatsanwalt Wilhelm Muckel, Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts und der Leiter der Mordkommission EKHK Michael Fritsch-Hörmann in einer gemeinsamen Pressekonferenz. Pressevertreter sind hierzu herzlich eingeladen.

Wann: 29.08.2023 um 11.00 Uhr

Wo: Polizeipräsidium Aachen, Trierer Straße 501, 52078 Aachen

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir höflich um eine vorherige Anmeldung per Mail an pressestelle.aachen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter der u.a. Rufnummer der Pressestelle. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell