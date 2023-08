POL-AC: Schwerer Unfall in Aachen - Pedelec-Fahrerin wird lebensgefährlich verletzt

Stolberg (ots) - Bei einem Unfall in der Straße Im Hirschfeld ist gestern Abend (20.08.23) ein 47-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Eine 34-jährige Taxifahrerin, die mit ihrem Wagen in Richtung Sebastianusstraße unterwegs war, stieß in einer Kurve frontal mit dem entgegenkommenden Fahrrad zusammen. Der 47-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das ...

