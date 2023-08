Polizei Aachen

POL-AC: Falsche Wasserwerker stehlen wertvollen Schmuck und viel Geld

Eschweiler (ots)

Eine 88-jährige Frau ist gestern (23.8.2023) Opfer von Trickbetrügern geworden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein unbekannter Mann gegen 14 Uhr an der Haustür der Frau im Stadtteil Nothberg geklingelt und angegeben, die Wasserleitungen im Haus überprüfen zu müssen, weil sich eine größere Baustelle in der Nähe befindet. Sie ließ den Mann herein und begleitete ihn durch das Haus. Kurze Zeit später erschien ein zweiter Mann durch die wahrscheinlich offengelassene Eingangstür. Beide fragten die Frau nach einem Tresor und Wertgegenständen und behaupteten, die Sachen in Sicherheit bringen zu müssen. So schnell wie sie gekommen waren, waren die Männer auch wieder weg. Die Frau bemerkte zu spät, dass sie wertvollen Schmuck und viel Geld gestohlen hatten: Der entstandene Verlust liegt im hohen fünfstelligen Bereich.

Wenn Sie gestern Nachmittag verdächtige Beobachtungen in Bezug auf Fahrzeuge oder Personen gemacht haben, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Kripo bei der Aachener Polizei: tagsüber unter 0241-9577 31301 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210.

Die Polizei Aachen rät, keine fremden Menschen in die Wohnung oder das Haus zu lassen, sondern nur diejenigen, die Sie selbst bestellt haben oder die von Ihrer Hausverwaltung angekündigt wurden. Bitten Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn eine Vertrauensperson bei Ihnen ist. Lassen Sie sich den Ausweis zeigen, verweigern Sie aber beim geringsten Zweifel den Zutritt und informieren Sie schnellstmöglich die Polizei unter der Notrufnummer 110. (sk)

