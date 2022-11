POL-REK: 221124-2: Radfahrer von Auto erfasst - Lebensgefahr

Brühl (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (23. November) haben bislang unbekannte Täter Reifen an mehreren Autos in Brühl-Kierberg zerstochen. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Diese nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de ...

mehr