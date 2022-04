Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Windböe lässt Fahrradfahrer stürzen

Recklinghausen (ots)

Ein 49-jähriger Dattelner fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Castroper Straße und geriet in Folge einer Windböe ins Straucheln. Dann stürzte er und verletzte sich dabei leicht. Eine Passantin eilte sofort herbei und leistete Erste Hilfe. Zudem hielten zufällig vorbeifahrende Rettungskräfte an, als sie den Mann am Boden liegen sahen und halfen ihm ebenfalls. Der 49-Jährige wurde von den Rettungskräften zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gefahren. Die Unfallörtlichkeit liegt etwa in Höhe eines Kaufhauses.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell