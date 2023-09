Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230912 - 1049 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Schwerer Raub - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Montag, den 11. September 2023, kam es im Bahnhofsviertel zu einem schweren Raub auf ein Ladengeschäft, bei dem ein bislang unbekannter Täter ein größere Summe Bargeld erbeutete.

Gegen 18:30 Uhr betrat ein mit einem Messer bewaffneter Mann in der Kaiserstraße ein Keramikfachgeschäft. Zu diesem Zeitpunkt befand sich nur eine Mitarbeiterin in dem Laden. In der Folge forderte der Unbekannte sie auf, die Kasse zu öffnen, aus welcher er sich die Tageseinnahmen schnappte. Doch offensichtlich war ihm dies nicht genug. Er bediente sich auch noch einem Tresor, welchem ihm die Frau unter vorgehaltenem Messer öffnen musste. Anschließend verließ er das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Räuber kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 50 Jahre alt, circa 165 bis 170 cm groß, normale Statur, schwarzgraue, etwas längere Haare, westasiatisches Aussehen, leise und tiefe Stimme; bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und einer langen Hose; führte eine braune Papiertragetasche sowie mutmaßlich ein Küchenmesser mit sich.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem gesuchten Täter machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 zu melden.

