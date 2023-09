POL-F: 230912 - 1051 Frankfurt - Sachsenhausen: Räuber verliert Schuh

Frankfurt (ots) - (dr) In der Nacht zu Dienstag (12.09.2023), gegen 1:45 Uhr, forderte ein 33-jähriger Mann eine 20-Jährige in der Kaiserstraße dazu auf, ihm fünfzehn Euro Bargeld auszuhändigen. Doch die junge Frau verneinte dies, dann wurde er handgreiflich. Nach dem Wortgefecht packte der Mann sie an der Hand und zog sie nach hinten. Anschließend ergriff er ihr ...

mehr