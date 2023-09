Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auseinandersetzung in Wohnunterkunft - Dachgeschoss bei Brand zerstört - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Sulzbach an der Murr: Radunfall

Ein 33-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr einen Waldweg in der Verlängerung zur Kreuzackerstraße. Dort stürzte er ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo wer stationär aufgenommen wurde.

Fellbach: Feuerwehreinsatz

In einer Dachgeschosswohnung in der Reußensteinstraße fing am Mittwoch gegen 00.20 Uhr den ersten Erkenntnissen nach ein Staubsaugroboter Feuer, als das Gerät in der Ladestation parkte. Die Bewohner wurden auf den Brand aufmerksam, als der Feuermelder aktivierte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Wohnung selbst wurde vollständig zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 46 und 7 Fahrzeugen im Einsatz.

Fellbach: Unfallflucht

Eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr am Dienstagmorgen gegen 6.50 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Schmiden. Als die Kreuzung zur Ringstraße querte, bog ein Pkw ein und stieß mit der Radfahrerin zusammen, die daraufhin stürzte. Der Fahrer des Autos fuhr nach dem Vorfall unerlaubt weiter, ohne sich um die leichtverletzte Frau zu kümmern. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 8.15 Uhr und 10.15 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz beim Krankenhaus in der Schlichtener Straße gegen einen Mercedes. Dieser nahm hierbei Schaden, wobei sich die anstehenden Reparaturkosten auf ca. 5000 Euro belaufen. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Vorfall. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Streitigkeiten eskaliert

In einer Unterkunft für Asylbewerber in der Olgastraße kam es am Mittwoch gegen 00.15 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Dort war es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, bei der mehrere Personen beteiligt waren. Anlass dürfte gewesen sein, dass die Küche laut Hausordnung zu später Stunde nicht mehr genutzt werden darf. Letztlich wurden bei dem Streit den vorliegenden Informationen nach acht Personen verletzt, wobei ein Bewohner vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei in Schorndorf hat die Ermittlungen zu den näheren Hintergründen der Auseinandersetzung und zu den noch teils unbekannten Tatbeteiligungen aufgenommen.

