POL-ROW: ++ Unfallflucht nach Fahrt unter Alkoholeinfluss ++ Falsche Dokumente, Haftbefehl - Festnahme ++ Zeugin meldet Trunkenheitsfahrt ++ Unbekannte zünden Parkbank an - Polizei bittet um Hinweise ++

Unfallflucht nach Fahrt unter Alkoholeinfluss ++ Falsche Dokumente, Haftbefehl - Festnahme ++ Zeugin meldet Trunkenheitsfahrt ++ Unbekannte zünden Parkbank an - Polizei bittet um Hinweise

Unfallflucht nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Schwitschen. Mit mehr als 2,8 Promille hat eine 38-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag auf der L 171 einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war gegen 16.30 Uhr nach eigenen Angaben mit ihrem Wagen auf der Landesstraße in Richtung Neuenkirchen unterwegs, als ihr Fahrzeug in Höhe der Straße Am Denkmal nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, sei sie zum nächsten Parkplatz gefahren. Dort habe sie gewendet und sei nach Visselhövede zurückgekehrt. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei die Flüchtige in der Lönsstraße in Visselhövede auffinden. Dort bestätigte sich durch einen Atemalkoholtest der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Die Frau musste eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abgeben. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

Falsche Dokumente, Haftbefehl - Festnahme

Tiste/A1. Einen gefälschten bulgarischen Führerschein und eine ebenfalls gefälschte ID-Card hat ein 68-jähriger Mann in der Nacht zum Dienstag Beamten der Autobahnpolizei Sittensen bei einer Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal vorgelegt. Die Polizisten erkannten sofort, dass es sich um Totalfälschungen handelte. Weitere Ermittlungen in den polizeilichen Auskunftssystemen ergaben, dass gegen den 68-Jährigen ein Haftbefehl vorlag und er demnach 1629 Tage Restfreiheitsstrafe wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verbüßen hat. Die gefälschten Dokumente wurden beschlagnahmt und der Mann festgenommen. Er wird noch heute in eine Justizvollzuganstalt überführt.

Zeugin meldet Trunkenheitsfahrt

Unterstedt. Eine besorgte Verkehrsteilnehmerin hat der Rotenburger Polizei am Montagabend gegen 23.30 Uhr von einem Autofahrer berichtet, der mit seinem Wagen in Schlangenlinien auf der B 215 aus Richtung Verden kommend in Richtung Rotenburg unterwegs sei. Auf dem Gelände einer Tankstelle in Unterstedt habe er seine Fahrt unterbrochen. Eine Streifenbesatzung traf den Mann und sein Fahrzeug dort an. Bei der Verkehrskontrolle bestätigte sich der Eindruck der Zeugin. Der 51-jährige Fahrer stand erkennbar unter Alkoholeinfluss. Da der Mann die Fahrt nicht einräumte und erst später Alkohol getrunken haben will, musste er zwei Blutproben abgeben.

Unbekannte zünden Parkbank an - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. Unbekannte haben am Montagabend auf dem Weg entlang des Vörder Sees eine Parkbank in Brand gesetzt. Einsatzkräfte der Bremervörder Feuerwehr löschten das Feuer. Hinweise zu den Verursachern erbittet die Polizei unter Telefon 04761/7489-0.

Auto aufgebrochen

Bockel. Am Montagvormittag haben unbekannte Täter in der Straße An der Autobahn ein Auto aufgebrochen. Der schwarze Citroen war dort zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr auf einem Seitenstreifen geparkt. In diesem Zeitraum schlugen die Unbekannten die Scheibe der Beifahrertür ein und nahmen eine Herrentasche mit Bargeld und Dokumenten heraus.

BMW aufgebrochen - Fahrzeugteile gestohlen

Hemsbünde. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter in der Straße Am Sägewerk ein Auto aufgebrochen und daraus Fahrzeugteile gestohlen. Der schwarze BMW der 3er-Reihe stand auf dem Gelände einer Autoservice-Firma. Die Täter schlugen zunächst die Dreiecksscheibe der hinteren, linken Tür ein und bauten dann vermutlich zielgerichtet das Navigationsgerät, das Bedienelement des Lichtschalters ein Steuergerät aus. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund fünftausend Euro.

Diesel aus Bagger abgezapft

Heeslingen. Auf der Gleisbau-Baustelle an der Straße Zum Bahnhof haben Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes mehrere hundert Liter Diesel gestohlen. Sie gingen zwei abgestellte Bagger an und brachen die Tankdeckel auf. Mit dem abgezapften Kraftstoff machten sich die Diebe aus dem Staub.

Teures E-Bike gestohlen

Fintel. In der Nacht zum Montag haben Unbekannte in der Straße Himberg ein teures E-Bike gestohlen. Das blaue Damen-Pedelec des Herstellers Kalkhoff vom Typ Image 5.B Move stand verschlossen in einem Carport. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus. Besonders auffällig an dem E-Bike ist eine gelbe "Entenklingel". Hinweise erbittet die Fintel Polizei unter Telefon 04265-95486-0.

