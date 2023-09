Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mobiltelefon entwendet

Stuttgart (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am vergangenen Sonntagabend (10.09.2023) das Mobiltelefon eines 51-Jährigen aus einer Stuttgarter S-Bahn entwendet, als dieser es kurzzeitig unbeaufsichtigt auf seinem Platz zurückgelassen hatte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge stieg der Reisende gegen 17:00 Uhr in eine abfahrbereite S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg und setzte sich neben den Unbekannten. Noch vor der Abfahrt des Zuges entfernte sich der 51-Jährige wohl von seinem Platz um seinen Müll wegzuwerfen, sein Mobiltelefon ließ er dabei offenbar auf dem Sitz zurück. Als der Geschädigte schließlich an seinen Platz zurückkehrte sollen sowohl das Smartphone, als auch der Mann neben ihm verschwunden gewesen sein. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem Fall wegen des Verdachts des Diebstahls und weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Wertsachen und Gepäckstücke nie unbeaufsichtigt zu lassen und Bargeld, Mobiltelefone, Ausweise und EC- und Kreditkarten immer am Körper verteilt mit sich zu führen.

