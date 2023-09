Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 14-Jährige sexuell belästigt

Stuttgart (ots)

Am Samstagabend (09.09.2023) belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 14-Jährige am Stuttgarter Hauptbahnhof. Bisherigen Informationen zufolge befand sich die Jugendliche gegen 20:00 Uhr am Bahnsteig 15 des Hauptbahnhofes, als sie offenbar von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Nach kurzer Zeit soll der Mann sie dann im angrenzenden Personentunnel festgehalten, mehrfach auf die Wange geküsst und am Gesäß und im Brustbereich berührt haben. Die Geschädigte konnte sich schließlich wohl von dem Mann losreißen und zurück in den Hauptbahnhof fliehen. Anschließend sprach sie vor Ort anwesende Einsatzkräfte der Bundespolizei an und erstattete Anzeige gegen den Täter. Bei diesem soll es sich um einen circa 23 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren, einem Vollbart und einem arabischen Erscheinungsbild handeln. Er sprach wohl nur gebrochen Deutsch und trug zur Tatzeit offenbar dunkle Schuhe, eine schwarze Hose und eine dunkle Jacke. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

