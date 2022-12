Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Veilchenweg/Einbruch in Kindergarten

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten Unbekannte in einen Kindergarten in Appelhülsen. Im Inneren versuchten sie weitere Türen aufzubrechen. Dieser Versuch misslang. Bislang können keine Angaben zu Diebesgut gemacht werden. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch (28.12.) 13 Uhr und Donnerstag 11 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

