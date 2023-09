Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Vor Bundespolizisten entblößt

Ulm (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen 30-Jährigen gegenüber einer Streife der Bundespolizei ist es am vergangenen Samstagabend (09.09.2023) gegen 19:00 Uhr am Ulmer Hauptbahnhof gekommen. Der ungarische Staatsangehörige war zunächst gegen 18:00 Uhr mit einem IC von Stuttgart aus in Richtung Ulm gefahren. Auf der Fahrt soll sich der augenscheinlich alkoholisierte Mann aggressiv gegenüber dem Zugpersonal und anderen Reisenden verhalten haben, weshalb er einen Fahrtausschluss erhielt. Bei Ankunft des Fernzuges am Ulmer Hauptbahnhof wurde der bereits polizeibekannte 30-Jährige durch eine Streife des Bundespolizeireviers Ulm aus dem Zug verbracht, wobei er unkooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten auftrat. Auf dem Bahnsteig zog er sich dann schließlich aus und begann an seinem entblößten Glied zu manipulieren, woraufhin er durch die Einsatzkräfte gefesselt und auf die Dienststelle verbracht wurde. Der in Heidelberg wohnhafte Mann muss nun mit einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Exhibitionistischen Handlung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell