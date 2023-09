Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einsatzkräfte und Reisende attackiert

Bietigheim-Bissingen (ots)

Ein 41-Jähriger hat am gestrigen Donnerstag (07.09.2023) zunächst Reisende in einem Regionalzug belästigt und im Anschluss sowohl einen 28-Jährigen als auch hinzugerufene Einsatzkräfte am Bahnhof Bietigheim-Bissingen attackiert. Am gestrigen Mittag soll der 41-jährige türkische Staatsangehörige zunächst mehrere Reisende in einem aus Heilbronn kommenden Regionalzug belästigt haben. Als ihn ein 28 Jahre alter Reisender auf sein Verhalten ansprach, beleidigte der Beschuldigte den jungen Mann mehrfach und attackierte ihn beim Ausstieg am Bahnhof Bietigheim-Bissingen schließlich auch körperlich. Der 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnten den 41-Jährigen gegen 15:30 Uhr nach einer kurzen Flucht am Bahnsteig 10 feststellen, wobei der wohnsitzlose Mann äußerst aggressiv auftrat und auch die Beamtinnen und Beamten sofort verbal und körperlich attackierte. Der mit über 1,0 Promille alkoholisierte Beschuldigte wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt, wobei er einem der Beamten in das Gesicht spuckte. Da sich der 41-Jährige nicht beruhigte und anhaltend Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete, wurde er durch mehrere Streifen auf die Dienststelle verbracht. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, der Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

