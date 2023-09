Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 20-Jähriger zwingt S-Bahn zur Schnellbremsung

Heilbronn (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch einen 20-Jährigen ist es am vergangenen Dienstag (05.09.2023) am Haltepunkt Heilbronn Böckingen-West gekommen. Bisherigen Informationen zufolge soll der deutsche Staatsangehörige den Fußgängerüberweg über die Bahngleise beim Haltepunkt Böckingen-West gegen 14:30 Uhr genutzt haben. Hierbei übersah er wohl die rot leuchtende Warntafel und bemerkte offenbar auch nicht die herannahende S-Bahn der Linie S4. Der in Richtung Heilbronn fahrende Lokführer des Zuges erkannte den jungen Mann in den Gleisen, gab einen Achtungspfiff ab und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Nachdem der 20-Jährige den Zug bemerkt hatte, soll er den Gleisbereich umgehend verlassen haben, weshalb es zu keiner Kollision kam. Auch durch die Schnellbremsung selbst wurde augenscheinlich kein Reisender verletzt. Gegen den jungen Mann wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (Der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter). Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über-oder Unterführungen, überquert werden. Hierbei sollten entsprechende Warnzeichen oder Schranken beachtet werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell