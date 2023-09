Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende attackiert

Renningen/Sindelfingen (ots)

Zu einer Körperverletzung zum Nachteil zweier Frauen durch eine bislang unbekannte Täterin ist es am gestrigen Sonntagmorgen (03.09.2023) in einer S-Bahn der Linie S60 gekommen. Die beide 22 und 23 Jahre alten Geschädigten befanden sich am gestrigen Morgen gegen 04:20 Uhr in einer S-Bahn der Linie S60 in Richtung Böblingen, als die Unbekannte nach der Abfahrt in Renningen auf sie zugekommen sein soll. Aus bislang ungeklärter Ursache soll es dann zu verbalen Auseinandersetzung zwischen den Frauen gekommen sein, wobei die Täterin die beiden Frauen nach kurzer Zeit wohl auch körperlich durch Schläge und das Ziehen an den Haaren attackierte. Die circa 28-32 Jahre alte und 170 cm große, schlanke Frau mit schulterlangen dunklen Haaren, soll im Anschluss die Bahn am Haltepunkt Maihingen Nord verlassen und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Gegen Sie ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

