Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Türen am Backnanger Bahnhof aufgehebelt - Zeugen gesucht

Backnang (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen (31.08.2023) drangen bislang unbekannte Täter zunächst in das Backnanger Bahnhofsgebäude ein und versuchten im Anschluss auch in eine Gaststätte zu gelangen. Die bislang unbekannten Täter drangen bisherigen Erkenntnissen zufolge in der Zeit zwischen 04:00 und 05:30 Uhr zunächst in das Bahnhofsgebäude ein, indem sie die Eingangstüre des Bahnhofs aufhebelten. Anschließend versuchten die Täter offenbar sich ebenfalls Zugang zu einer im Bahnhof befindlichen Gaststätte zu verschaffen. Dieser Versuch misslang, wobei jedoch die Eingangstüre der Lokalität beschädigt wurde. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell