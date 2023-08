Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 45-Jähriger nach Tabletteneinnahme im Krankenhaus

Ulm (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels einer unbekannten Substanz durch einen bislang unbekannten Täter ist es am gestrigen Mittag (29.08.2023) am Ulmer Hauptbahnhof gekommen. Bisherigen Informationen zufolge befand sich ein 45-jähriger Reisender am gestrigen Dienstag gegen 13:00 Uhr am Ulmer Hauptbahnhof, als er wohl von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte soll den Reisenden zunächst gefragt haben, ob er eine Schmerztablette brauche und ihm daraufhin eine Tablette angeboten haben. Nachdem der 45-Jährige diese eingenommen hatte und weniger später an seiner Wohnanschrift angekommen war, entwickelte sich bei dem Mann ein starkes körperliches Unwohlsein. Alarmierte Rettungskräfte verbrachten den Geschädigten daraufhin in ein Krankenhaus, wo er medizinisch behandelt wurde. Aus welcher Substanz die eingenommene Tablette bestand ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

