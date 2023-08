Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mutter mit zwei Kinder in der S-Bahn bedroht

Stuttgart (ots)

In der S-Bahnlinie 2 kam es gestern Abend (28.08.2023) gegen 18:00 Uhr zu einer Bedrohung durch einen 34-jährigen Mann. Laut aktuellen Erkenntnissen war eine 24-jährige Mutter mit ihren 6 und 2-jährigen Töchtern mit der S-Bahnlinie 2 von Stuttgart Hauptbahnhof in Richtung Waiblingen unterwegs, als der 34-Jährige kamerunischer Staatsangehöriger in Bad Cannstatt in den Zug stieg. Hier sprach er offenbar die Familie und die Kinder explizit an. Ersten Informationen zufolge, soll er ihnen unter anderen gedroht haben, sie aus der S-Bahn zu werfen. Als die Mutter die Polizei verständigte, wendete der Mann sich augenscheinlich ab und beleidigte weitere Reisende in dem Zug. Alarmierte Bundespolizisten konnten den Tatverdächtigen am Bahnhof Waiblingen feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten sich an die wegen des Verdachts einer Bedrohung ermittelnden Bundespolizei zu wenden. Rufnummer 0711 / 870 35 0 Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich offenbar um einen dunkelhäutigen Mann mit schwarzer Hose, schwarzen Stiefeln und einem schwarzen Hut. Weiterhin soll er ca. 173 cm groß sein und eine Sonnenbrille mit goldenen Bügeln getragen haben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell