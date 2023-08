Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung und Betätigung der Notentriegelung

Backnang (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 36-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann ist es am Sonntagabend (27.08.2023) in einem Zug in Richtung Backnang gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge machte der Unbekannte den 36-Jährigen gegen 19:30 Uhr zunächst auf sein lautstarkes Verhalten aufmerksam, bevor es zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Männern gekommen sein soll. In Folge dessen gerieten die Kontrahenten offenbar auch körperlich aneinander, sodass der Zugbegleiter versucht haben soll, die Männer zu trennen. Beim Halt am Bahnhof in Backnang beleidigte der 36-Jährige den Zugbegleiter offenbar und schlug aus bislang unbekannten Gründen die Schutzscheibe der Notentriegelung des Zuges ein und betätigte diese. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei Stuttgart traf lediglich den 36-jährigen deutschen Staatsangehörigen an und unterzog ihn einer Kontrolle. Hierbei beleidigte er ebenfalls die eingesetzten Beamten. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

