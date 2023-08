Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 61-Jährige bedroht und beleidigt Prüfdienst-Mitarbeiterin

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zu einer Bedrohung und Beleidigung zum Nachteil einer Prüfdienst-Mitarbeiterin ist es am Sonntagabend (27.08.2023) in einer S-Bahn gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine 61-jährige Frau gegen 19:00 Uhr zunächst ohne gültigen Fahrschein mit der S-Bahn der Linie S3 gefahren sein. Während der Fahrkartenkontrolle wurde die 61-jährige deutsche Staatsangehörige zunehmend aggressiv, sodass sie offenbar versucht hat, die 39-jährige Mitarbeiterin mit ihrem Einkaufstrolley zu verletzen. Zudem soll sie mit einer Nagelschere eine Bewegung in Richtung der 39-Jährigen gemacht und sie beleidigt und bedroht haben. Zwei alarmierte Streifen der Bundespolizei trafen die Frau, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, beim Halt der Bahn in Stuttgart-Bad Cannstatt an. Nach bisherigem Kenntnisstand blieb die Prüfdienst-Mitarbeiterin unverletzt. Die 61-Jährige wurde aufgrund ihres Zustandes in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell