Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Schlägen ins Gesicht - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Zu einer Körperverletzung ist es am frühen Samstagmorgen (26.08.2023) am Hauptbahnhof Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 30-jähriger Mann einen 27-Jährigen gegen 05:05 Uhr am Bahnsteig 16 zunächst provoziert haben. Im weiteren Verlauf soll der 30-jährige kamerunische Staatsangehörige ihm unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Hierbei wurde der 27-jährige Mann nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell