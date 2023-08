Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Stuttgart: In der Nacht zu Sonntag (27.08.2023) belästigte und verletzte ein 26-jähriger Mann eine 27-jährige Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof.

Stuttgart (ots)

Bisherigen Informationen zufolge soll der syrische Staatsangehörige die 27-jährige Frau gegen 01:00 Uhr am Bahnsteig 7/8 des Stuttgarter Hauptbahnhofes unsittlich an ihrer Hüfte berührt haben. Weiterhin beleidigte er diese offenbar durchgehend und trat ihr anschließend mit seinem Fuß gegen den Rücken. Laut aktuellen Erkenntnissen wurde ein couragierter Zeuge auf diesen Vorfall aufmerksam. Hier versuchte der 25-jährige italienische Staatsangehörige wohl den 26-jährigen Tatverdächtigen von weiteren Übergriffen abzuhalten, weshalb es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Männern kam. Die Bundespolizei konnte vor Ort alle Beteiligten feststellen. Der mit 2,2 Promille alkoholisierte 26-Jährige erlitt durch die Auseinandersetzung eine leichte Verletzung an der Oberlippe und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. Die Geschädigte klagte über Schmerzen im Rückenbereich, lehnte aber eine ärztliche Versorgung vor Ort ab. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und der im Raume stehenden wechselseitigen Körperverletzung.

