Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Werkzeug aus Mehrfamilienhaus gestohlen

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Viernheim (ots)

Nachdem sich Unbekannte am Montagabend (24.7.) widerrechtlich Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Jägerstraße verschafft und Werkzeug entwendet haben, hat die zuständige Kriminalpolizei (K 42) in Viernheim die weiteren Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Kriminellen im Zeitraum zwischen 19.15 und 21 Uhr auf bislang unbekannte Weise in den Hausflur und ließen dort eine Akku-Rohrpresse mitsamt Werkzeugkoffer mitgehen. Angaben zu dem verursachten Schaden können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Stehlguts geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 06204/9377-0 bei den Beamtinnen und Beamten der Viernheimer Polizei.

