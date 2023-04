Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 15:10 Uhr bog der 89-jährige Fahrer eines Opel Corsa von der Hauptstraße nach rechts in die Badstraße ein. Dabei touchierte er aus ungeklärter Ursache zwei Straßenpoller, kam dabei linksseitig in ein Blumenbeet ab und stieß anschließend frontal in ein auf der rechten Seite geparkten VW Golf. Beim Aufprall lösten die Airbags des Opel aus, zudem brach im Motorraum des Fahrzeugs Feuer aus. Herbeieilende Ersthelfer holten den Fahrer aus dem Auto und löschten den Brand mit einem Handfeuerlöscher. Die Feuerwehr übernahm die weiteren Löscharbeiten sowie das Abbinden der ausgelaufenen Betriebsstoffe des PKW. Am PKW des Unfallverursachers entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 6.000 Euro. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

