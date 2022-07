LPI-EF: 24-Jähriger sorgt für Aufsehen

Erfurt (ots) - Mittwochvormittag verletzte sich eine 33-jährige Motorrad-Fahrerin in Erfurt. Die Frau war gegen 10:15 Uhr mit ihrer Honda in der Bischlebener Straße unterwegs, als sie verkehrsbedingt stark bremsen musste. Die 33-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Zur weiteren Behandlung ihrer Kopfverletzung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

