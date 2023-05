POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots) - Am 25.05.23, in der Zeit von 07:20-13:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Baumgartenstraße aufzuhebeln. Laut Angaben des Mieters war die Hauseingangstür nicht verschlossen, so dass die bislang unbekannten Täter das Haus betreten konnten. Dem Mieter, sowie einer Nachbarin war an dem Morgen ein blauer PKW der Marke Skoda, welcher mit drei ...

