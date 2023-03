Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Korntal-Münchingen: Unfall mit LKW

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ist es gegen 07:55 Uhr auf der Autobahn 81 an der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw gekommen. Der 67-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr den Beschleunigungsstreifen der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart und wollte auf den rechten Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn wechseln. Hierzu fuhr er vor den verkehrsbedingt stehenden Lkw eines 28-Jährigen, konnte jedoch aufgrund des dichten Verkehrs nicht vollständig die Spur wechseln, musste vor dem Lkw anhalten und kam so im toten Winkel zum Stehen. Der 28-jährige Lkw-Fahrer konnte den vor ihm stehenden Pkw nicht erkennen, fuhr an und kollidierte mit dem Mercedes. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 12.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell