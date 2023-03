Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Vorfahrt missachtet

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Unfall mit größerem Sachschaden ist es am Mittwochmorgen gegen 06:00 Uhr in der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg gekommen. Eine 23-jährige BMW-Lenkerin fuhr auf der Vischerstraße und wollte nach links in die Schorndorfer Straße abbiegen. Dabei missachtete sie mutmaßlich die Vorfahrt eines 27 Jahre alten Opel-Fahrers, der auf der Schorndorfer Straße in Richtung Oßweil unterwegs war, so dass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die BMW-Fahrerin sowie der Opel-Lenker wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell