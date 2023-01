Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hoher Schaden bei Scheunenbrand

Porta Westfalica (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache fing am 04.01.2023, gegen 14:45 Uhr eine Scheune im Portaner Stadtteil Eisbergen Feuer. Im weiteren Brandverlauf stürzte der Dachstuhl ein. Die Rauchentwicklung zog in Richtung der Autobahn A 2. Die Löscharbeiten dauern bis in die Abendstunden an. Die Scheune musste brandfachlich eingerissen werden. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt, sodass die kriminalpolizeilichen Ermittlungen aufgenommen werden. Der vorläufig bezifferte Schaden beläuft sich nach polizeilichen Schätzungen auf ca. 100.000 Euro.

