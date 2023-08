Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter hält 12-Jährige fest und beleidigt unbekannte Mädchen - Bundespolizei sucht Zeugen und Geschädigte

Esslingen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagmittag (26.08.2023) am Bahnhof in Esslingen einem 12-jährigen Mädchen mehrfach Komplimente gemacht und sie festgehalten. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich das Mädchen zusammen mit ihrer Freundin gegen 12:40 Uhr am Bahnsteig 8/9, als der Unbekannte auf sie zukam und ihr zunächst Komplimente machte. Im weiteren Verlauf soll er sie mit beiden Händen an den Oberarmen festgehalten haben, sodass sie nicht weglaufen konnte. Kurz darauf beleidigte er offenbar mehrere unbekannte, etwa gleichaltrige Mädchen, bevor er über den Treppenabgang in unbekannte Richtung ging.

Der mutmaßliche Täter hat offenbar sehr langsam Deutsch gesprochen und wird als etwa 183cm großer Mann mit dunklem Teint und dunkelbraunen, schulterlangen Dreaklocks beschrieben. Zur Tatzeit soll er einen gelb-goldfarbenen Ledermantel, eine Sonnenbrille, einen schwarzen Hut sowie schwarze Stiefel getragen haben. Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung und Beleidigung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Insbesondere die unbekannten Geschädigten der Beleidigung werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

