Polizei Hamburg

POL-HH: 230727-2. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hamburg-Eimsbüttel

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 25.07.2023, 06:30 Uhr

Unfallort: Hamburg-Eimsbüttel, Fruchtallee, Radweg gegenüber der Einmündung Emilienstraße

Am frühen Dienstagmorgen ist eine 60-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin in Eimsbüttel schwer verletzt worden. Da sich die mutmaßliche Verursacherin unerlaubt vom Unfallort entfernt hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Unfallermittler der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) zufolge hatte die 60-Jährige mit ihrem Pedelec den südlichen Radweg der Fruchtallee in Richtung Doormannsweg befahren. In Höhe der Ampel Emilienstraße trat unvermittelt eine Fußgängerin, aus Sicht der Fahrradfahrerin von rechts kommend, auf den Radweg. Im weiteren Verlauf stießen beide zusammen und die Eimsbüttelerin stürzte. Ein Rettungswagen transportierte sie aufgrund einer erlittenen Armfraktur in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Statt ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, setzte die Fußgängerin ihren Weg zur U-Bahnhaltestelle Emilienstraße fort und konnte wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - 20 bis 25 Jahre alt - circa 160 bis 165 cm groß - schlank - blonde Haare - trug eine türkis-blaue Jogginghose

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder Hinweise zu der mutmaßlichen Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

