Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse

Uslar (ots)

USLAR, (go), WIESENSTRASSE, PARKPLATZ EINKAUFSMARKT, zwischen Mittwoch, dem 07.06.2023, 13:00 Uhr und Donnerstag, dem 08.06.2023, 17:00 Uhr Bisher unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse eines 78 jährigen aus Uslar und tätigten anschließend damit diverse Einkäufe. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell