Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der BPOLI Stuttgart: Mutmaßlicher Dieb festgenommen und in Haft

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Dienstagabend (29.08.2023) in Stuttgart Bad Cannstatt einen 32-jährigen mutmaßlichen Dieb festgenommen. Die Bundespolizisten überprüften gegen 20:30 Uhr die Identität des Mannes im Rahmen einer Personenkontrolle am Bahnsteig 2 des Bahnhofs in Stuttgart Bad Cannstatt, als der 32-Jährige unvermittelt über die Gleise in Richtung Wilhelmsplatz flüchtete. Die Beamten, welche die Verfolgung aufnahmen, holten den wohnsitzlosen Mann ein und nahmen ihn in einem Hinterhof eines Wohngebäudes vorläufig fest. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand, sodass ein Beamter Pfefferspray einsetzen musste. In seinem mitgeführten Rucksack befanden sich drei mutmaßlich gestohlene Männerhandtaschen mit Etikett. Der leicht alkoholisierte Mann, der sich zudem unerlaubt in Deutschland aufhält, wurde am gestrigen Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Bundespolizisten verbrachten den 32-Jährigen im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell