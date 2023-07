Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennender PKW auf Autobahn

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Sottrum/A1 (ots)

Am frühen Dienstagabend wurde die Feuerwehr Sottrum zu einem brennenden PKW auf die Autobahn A1 Fahrtrichtung Hamburg alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte der PKW bereits in voller Ausdehnung. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen konnte ein Totalschaden nicht verhindert werden. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr mit 3 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften. Nach einer halben Stunde konnte Ortsbrandmeister Michael Kück Feuer aus melden und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell