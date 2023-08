Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: In S-Bahn uriniert und Reisenden attackiert

Backnang (ots)

Ein 35-Jähriger hat am gestrigen Dienstagnachmittag (29.08.2023) zunächst in eine S-Bahn der Linie S4 uriniert und anschließend sowohl einen Reisenden attackiert als auch Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen geleistet. Der deutsche Staatsangehörige befand sich gegen 16:15 Uhr in einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Backnang, als er offenbar in einen Mülleimer des Zuges urinierte. Nachdem ihn ein 50-jähriger Reisender auf sein Verhalten angesprochen hatte, soll der bereits polizeibekannte 35-Jährige umgehend aggressiv reagiert und den Geschädigten durch einen Schlag in das Gesicht verletzt haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei konnten die beiden Männer beim Halt des Zuges im Backnanger Bahnhof kurze Zeit später antreffen und den mit 3,4 Promille alkoholisierten Beschuldigten in Gewahrsam nehmen. Auf der Dienststelle widersetzte sich der 35-Jährige den polizeilichen Maßnahmen, verletzte hierbei jedoch keine eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten. Gegen den aggressive Beschuldigte ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

