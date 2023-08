POL-PPWP: Motorhaube demoliert

Kaiserslautern (ots) - Dreiste Handydiebe waren am Dienstagnachmittag in der Innenstadt unterwegs. Ihre Masche: Sie nutzen die Tatsache aus, dass die meisten Menschen ihre Handys in greifbarer Nähe ablegen, sie aber nicht immer im Blick haben. In der Eisenbahnstraße gelang es den Männern gegen 17.15 Uhr, die Mitarbeiterin eines Kosmetiksalons so geschickt abzulenken, dass die Frau nicht bemerkte, dass sich einer der ...

mehr