Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wohnungsbrand in Bonn Bad Godesberg

Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle

Bonn (ots)

Am 22.02.2023 um 09:43 Uhr wurde die Feuerwehr Bonn zu einem Wohnungsbrand in einem Reihenhaus nach Bad Godesberg in die Bonner Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang starker Rauch aus einem Fenster einer Wohnung im 2. Obergeschoss. Die Nachbarn konnten sich vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig in Sicherheit bringen. Nach ersten Informationen von Anwohnern sollte sich noch eine Person in der Brandwohnung befinden. Auf Grund der Einsatzlage wurde eine Menschenrettung und Brandbekämpfung durch einen Trupp mit Atemschutzgerät und Löschrohr in der betroffenen Wohnung eingeleitet. Zur Unterstützung der vorgehenden Kräfte und zur Rauchfreihaltung des Angriffsweges wurde ein Hochleistungslüfter vorgenommen sowie zur Sicherung des Rettungsweges aus dem 2. Obergeschoss eine Drehleiter eingesetzt. Beim Durchsuchen der Wohnung stellte sich heraus, dass sich der Bewohner nicht im Haus befand. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Zwei weitere Einsatztrupps kontrollierten die Nachbargebäude auf Raucheintritt. Nach abgeschlossenen Lösch- und Lüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Bonner Straße war in dem betroffenen Bereich für den Durchgangsverkehr bis ca. 10:55 Uhr gesperrt. Im Einsatz waren ca. 30 Einsatzkräfte der Feuerwachen 3 und 2, der Einheit 31 Bad Godesberg der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungs- und Einsatzführungsdienst mit insgesamt 9 Fahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell