Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dreiste Handy-Diebe mit Ablenkungstaktik

Kaiserslautern (ots)

Dreiste Handydiebe waren am Dienstagnachmittag in der Innenstadt unterwegs. Ihre Masche: Sie nutzen die Tatsache aus, dass die meisten Menschen ihre Handys in greifbarer Nähe ablegen, sie aber nicht immer im Blick haben.

In der Eisenbahnstraße gelang es den Männern gegen 17.15 Uhr, die Mitarbeiterin eines Kosmetiksalons so geschickt abzulenken, dass die Frau nicht bemerkte, dass sich einer der Unbekannten ihr Smartphone unter den Nagel riss. Das Handy lag auf dem Tresen neben der Tastatur des Computers. Erst eine ganze Weile, nachdem die beiden Männer das Geschäft schon verlassen hatten, fiel der jungen Frau auf, dass ihr Mobiltelefon nicht mehr da ist.

Von den mutmaßlichen Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Einer der Männer ist etwa 45 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß und kräftig. Er hatte einen gepflegten Bart und war bekleidet mit einem blauen Anzug, darunter ein dunkelblaues Hemd und auf dem Kopf ein weißer Hut mit schwarzem Band. Sein Komplize ist ungefähr 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schmal. Er hatte einen Oberlippenbart, trug ein weißes T-Shirt mit Aufdruck, darüber eine schwarze Weste und auf dem Kopf eine schwarze Basecap.

Zeugen, denen die Männer in der Innenstadt aufgefallen sind - möglicherweise in anderen Geschäften - werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Ein weiterer Handy-Diebstahl wurde der Polizei am Dienstag aus der Mozartstraße gemeldet. Hier griffen sich unbekannte Gäste eines Lokals am späteren Nachmittag das iPhone einer Mitarbeiterin. Schaden: mehrere hundert Euro. Ob es sich bei den Tatverdächtigen um die gleichen Männer handelt wie bei dem Vorfall in der Eisenbahnstraße, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Unser Tipp - insbesondere für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Geschäften oder Gaststätten: Lassen Sie Ihr Handy nicht unbeobachtet in einem Bereich liegen, in den auch fremde Personen eindringen können! Selbst eine Ablagefläche "hinter der Verkaufstheke" bietet keine ausreichende Sicherheit. Diebe greifen auch hier ganz ungehindert zu. Wir empfehlen, das Smartphone entweder an einem Ort aufzubewahren, zu dem Unbefugte keinen Zutritt haben, oder es wegzuschließen. Hilfreich ist hier schon eine abschließbare Schublade hinter dem Tresen. Die Hauptsache ist, dass Diebe nicht einfach darauf zugreifen können. |cri

