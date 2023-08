Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Angeblich gestohlener Alfa Romeo wieder aufgetaucht

Kaiserslautern (ots)

Der angeblich im Stadtgebiet gestohlene Alfa Romeo ist wieder aufgetaucht. Der Wagen wurde unversehrt auf dem Parkplatz einer Schule gefunden.

Der Nutzer des Pkw hatte sich bei der Polizei gemeldet, nachdem er den Wagen am Sonntag nicht mehr an der Stelle fand, an der er ihn am Tag zuvor abgestellt hatte (wir berichteten: https://s.rlp.de/d72mi). Dann wurde er jedoch daran erinnert, dass ein Freund das Fahrzeug bereits am Samstag umgeparkt hatte.

Wie der 22-Jährige jetzt gegenüber der Polizei angab, hatte er aufgrund seines Alkoholkonsums am Samstag einige Gedächtnislücken und konnte sich zunächst nicht mehr an das Umparken erinnern... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell